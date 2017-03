Pub

Marca norte-americana entra novamente em polémica depois de uma criação que revela bastante do corpo

"Extreme Crop Tank Top Shrug". É este o nome da última criação da marca norte-americana Urban Outfitters e que causou, novamente, bastante polémica.

A camisola, que quando saiu para o mercado custava cerca de 15 euros, foi retirada depois da discussão que criou.

E o motivo é visível. É que a camisola apenas tapa entre o pescoço e o início do peito, revelando bastante do resto do corpo.

As reações em massa nas redes sociais surgiram logo, com os internautas, alguns chateados, outros com alguma ironia, a reagirem à criação.