Senado confirma Steve Mnuchin como secretário do Tesouro de Trump

O Senado dos Estados Unidos confirmou hoje o milionário Steve Mnuchin como secretário do Tesouro do Governo de Donald Trump, cargo a partir do qual deverá promover uma reforma fiscal com a baixa de impostos como prioridade.

Com 53 votos a favor e 47 contra, Mnuchin passou a engrossar a lista de secretários com menos apoio da história no Senado, formada maioritariamente pelos nomeados por Trump para integrar o seu Governo.

Tal como já tinham feito com o secretário da Saúde, Tom Price, os democratas estenderam ao limite todo o processo de confirmação desde o trâmite da votação no Comité das Finanças, do qual se ausentaram para evitar o quórum, até ao plenário de hoje.

Os republicanos, com uma maioria de 52-48 no Senado, tiveram de alterar primeiro as regras do comité para aprovar Price e Mnuchin na ausência dos democratas e aguentar no plenário a maratona de discursos até chegar à votação.

O milionário Mnuchin, ex-executivo do banco de investimento Goldman Sachs, onde trabalhou entre 1994 e 2002, e produtor em Hollywood com êxitos como "Avatar" (2009) ou "American Sniper" (2014), foi escolhido por Trump para levar a cabo a sua prometida reforma fiscal.

Perante o Comité das Finanças, há quase um mês, Mnuchin afirmou que a reforma fiscal, especialmente o corte de impostos, será a "prioridade" do novo Governo, e apontou um objetivo de crescimento económico "sustentável entre 3 e 4 %".

Mnuchin também explicou que a equipa económica de Trump está a trabalhar "nos maiores cortes de impostos desde a Presidência de Ronald Reagan" na década de 1980.

