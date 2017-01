Pub

Oito pessoas foram encontradas com vida sob os escombros do hotel italiano atingido na quarta-feira por uma avalanche

Há oito pessoas vivas debaixo da neve que soterrou o hotel Rigopiano em Farindola, Itália, na tarde de quarta-feira: de acordo com a imprensa italiana, são três homens, três mulheres e duas crianças. Dois dos sobreviventes - uma das mulheres e uma criança, mãe e filha - foram já transportados para o hospital. O Corriere della Sera conta que as oito pessoas estavam sob um soalho na zona da cozinha do hotel e terão mesmo conseguido acender uma fogueira para se aquecerem, o que lhes permitiu sobreviver 43 horas após a avalanche.

A equipa no local pediu a intervenção de helicópteros, que descolaram entretanto de Pescara com cobertores e outros materiais necessários para prestar o auxílio necessário, indica o jornal italiano La Repubblica.

De acordo com a imprensa italiana, o primeiro contacto com os sobreviventes foi estabelecido pouco depois das onze da manhã - menos uma hora em Portugal continental. Desde essa altura, os socorristas têm conversado com eles.

Nesta altura, a zona do hotel continua a ser sobrevoada por vários meios aéreos, um helicóptero dos bombeiros e outro da guarda costeira, com médicos a bordo, que aguardaram indicação da equipa de resgate para aterrarem e iniciarem o transporte das vítimas para o hospital.

As buscas para encontrar os cerca de 30 desaparecidos que se encontravam no hotel de luxo quando a estrutura foi atingida pela avalanche prosseguiram durante toda a noite: apesar de ter parado de nevar, uma pequena subida da temperatura, acima dos zero graus, fez com que a neve que já caiu se tornasse mais pesada, dificultando as operações. Os socorristas têm usado turbinas para empurrar a neve, que chega a atingir os cinco metros de altura. De todo o hotel, apenas a piscina e a zona do spa ficaram intactas.

De acordo com o La Repubblica, até agora foram retirados três cadáveres dos escombros e um quarto foi localizado. O número de desaparecidos continua incerto, entre funcionários, hóspedes e visitantes do Rigopiano que na quarta-feira aguardavam a passagem do limpa-neves para abandonarem o local.

"Aqui unem-se dois cenários distintos: a avalanche, que enfrentamos sempre, e uma catástrofe natural como um mini terramoto. Nunca vi nada do género", disse ao jornal Walter Milan, porta-voz dos serviços de socorro alpinos, que estão no local. Apesar dos esforços, à medida que as horas passam diminui a esperança de encontrar sobreviventes. "Em teoria, mesmo nestas condições meteorológicas muito difíceis, se se criaram sacos de ar onde consigam abrigar-se no hotel destruído, poderão sobrevier dois, talvez três dias. Mas é difícil", explicou Milan.

Investigação de homicídio por negligência

O governo italiano reúne-se esta sexta-feira e espera-se que declare estado de emergência no local. Entretanto, foi aberta uma investigação no Ministério Público de Pescara, perante as acusações de que houve demora na prestação de auxílio. Os primeiros socorristas só chegaram ao local na madrugada de terça-feira, cerca de onze horas depois de a avalanche ter ocorrido.

Giampiero Parete, um dos dois homens que sobreviveram à avalanche porque se encontravam no exterior do hotel, tinha ido ao carro buscar medicamentos para a mulher e foi ele o primeiro a pedir ajuda: ligou ao patrão, Quintino Marcella, pelas 17:40 de quarta-feira, mas as autoridades levaram duas horas a responder ao alerta de Marcella, revelou o próprio numa entrevista à televisão estatal italiana, explicando que foi difícil para acreditarem naquilo que contava.

Ainda de acordo com Marcella, que falou entretanto com Parete, todos os hóspedes do hotel já tinham pago e estavam prontos para abandonar o local, aguardando apenas a passagem do limpa-neves que deveria ter chegado ao hotel pelas 15:00 de quarta-feira. Porém, a chegada do limpa-neves foi adiada para as 19:00 e, nesse intervalo de tempo, ocorreu a avalanche, que soterrou todas as pessoas que se encontravam dentro do edifício.

Em atualização

