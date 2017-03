Pub

Na zona em redor do Capitólio, onde decorrerão as cerimónias, haverá atiradores furtivos colocados em lugares estratégicos

O dispositivo de segurança que está hoje montado em Roma é três vezes maior do que o habitual neste tipo de eventos. Segundo os organizadores, citados pela agência AFP, é preciso recuar até às cerimónias fúnebres de João Paulo II, em 2005, para encontrar um dispositivo com uma amplitude semelhante.

O dia vai ser de tensão para as autoridades. Além de garantir a segurança dos chefes de Estado e de Governo da União Europeia - presentes na capital italiana para as comemorações do 60.º aniversário do Tratado de Roma - a polícia vai ter que lidar com seis manifestações que podem tornar-se violentas.

Tudo isto num clima de apreensão exacerbado pelo atentado em Londres. De acordo com as agências de notícias, estava previsto que fossem três mil os efetivos policiais destacados, mas, depois do que se passou em Westminster, esse número terá subido para cinco mil.

Há duas áreas específicas da cidade onde o dispositivo estará concentrado. A primeira é a chamada zona Azul - em redor do Capitólio, onde estarão reunidos os dirigentes europeus e onde decorrerão as cerimónias. A segunda é a zona Verde, em torno do Palácio Quirinale (residência oficial do presidente de Itália), que funciona como uma espécie de tampão. Além da circulação de veículos e de pessoas estar proibida ou fortemente condicionada, nestas duas áreas estão instaladas pelo menos uma centena de câmaras de vigilância suplementares, além de atirados furtivos colocados em locais estratégicos. Também não haverá caixotes do lixo nas ruas, para limitar o número de sítios passíveis de funcionarem como esconderijo para engenhos explosivos.

Ainda que a presença de agentes nas ruas de Roma tenha aumentado desde os ataques terroristas de Paris, em 2015, o atentado desta semana em Londres veio elevar ainda mais o nível de apreensão. "A única forma de combater a imprevisibilidade é controlar o terreno. Temos que lidar com uma ameaça que é cada vez mais imprevisível. Em Nice, Berlim e Londres os ataques foram concretizados com meios ao alcance de todos", sublinhou nesta semana Marco Minniti, ministro italiano do Interior, depois de uma reunião com a comissão estratégica de combate ao terrorismo, que serviu para preparar as operações deste fim de semana.

Além de prevenir possíveis ataques terroristas, a polícia italiana terá também que garantir que as manifestações agendadas para hoje não descambam em violência. Aquela que levanta mais preocupação é a organizada pelos esquerdistas da EuroStop. Segundo a agência ANSA, a polícia acredita que esta manifestação anti-UE - que deverá reunir oito mil pessoas, - poderá ser infiltrada por militantes extremistas e violentos. Contra o projeto europeu, haverá também uma marcha do movimento de extrema-direita Azione Nationale e duas vigílias (uma do Partido Comunista e outra dos Irmãos de Itália).

A favor da UE serão duas as manifestações - do Movimento Federalista e da plataforma Europa Nostra. Estima-se que sejam pelo menos 30 mil as pessoas que vão sair hoje à rua em Roma. Ou para aplaudir ou para assobiar a Europa.