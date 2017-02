Pub

Outros dois funcionários estão desaparecidos após ataque no Afeganistão

"Em choque e devastados", é assim que o Comité Internacional da Cruz Vermelha anuncia a morte de seis funcionários num ataque alegadamente perpetrado pelo Estado Islâmico no Afeganistão. O organismo anuncia ainda que outros dois funcionários estão desaparecidos.

As mortes ocorreram num ataque levado a cabo por homens armados na província de Jowzjan, no norte do país. As vítimas são de nacionalidade afegã.

Os funcionários seguiam num comboio humanitário que transportava mantimentos para as áreas atingidas por avalanches quando foram atacados por homens armados alegadamente militantes do Estado Islâmico.

No mês passado um funcionário espanhol do Comité foi libertado menos de um mês depois de ter sido sequestrado por homens armados também no norte do Afeganistão, quando seguia com outros dois colegas, que foram imediatamente libertados.