O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, condenou o lançamento de mais um míssil balístico intercontinental pela Coreia do Norte na sexta-feira, divulgou hoje a Rádio ONU.

Guterres afirmou, num comunicado citado pela Rádio ONU, que mais uma vez trata-se de uma violação da Coreia do Norte às resoluções do Conselho de Segurança.

O secretário-geral das Nações Unidas enfatizou que a liderança norte-coreana deve cumprir plenamente as suas obrigações e trabalhar com a comunidade internacional para resolver as questões pendentes na península coreana.

De acordo com a imprensa internacional, o míssil teria voado por cerca de 47 minutos após o seu lançamento, ocorrido três semanas após o primeiro teste deste tipo de armamento.

A nota reiterou o apelo de António Guterres à liderança norte-coreana para que responda às propostas da Coreia do Sul para que sejam reabertos os canais de comunicação, especialmente no âmbito militar.

O objetivo da comunicação entre as duas Coreias seria diminuir o risco de erros de cálculo ou mal-entendidos e reduzir as tensões, de acordo com a nota.