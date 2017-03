ANTÓNIO GUTERRES VIA TWITTER

António Guterres reúne-se em Bagdade com autoridades iraquianas

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, chegou hoje ao Iraque para abordar a situação da ajuda humanitária, e pediu que a proteção dos civis seja a "prioridade absoluta" à medida que as forças iraquianas batalham para retomar Mossul.

"Acabei de chegar ao Iraque para abordar a terrível situação humanitária no terreno. A proteção dos civis deve ser uma prioridade absoluta", indica um comentário na sua conta oficial de Twitter.

Na terça-feira, a Amnistia Internacional (AI) denunciou a morte de centenas de civis em bombardeamentos no interior das suas casas ou em refúgios, após o Governo do Iraque lhes ter pedido para não fugirem durante a ofensiva na cidade de Mossul.

Testemunhas e sobreviventes que residem no leste de Mossul, norte do Iraque, zona reconquistada ao Estado Islâmico no final de janeiro, asseguraram à ONG de defesa dos direitos humanos que receberam instruções das autoridades iraquianas para ficarem em casa e não fugirem.

A AI também sugeriu que o aumento das mortes civis indica que a coligação liderada pelos norte-americanos não está a adotar as necessárias precauções na sua contribuição militar, junto com as forças iraquianas, para retomar a cidade.

Os combates pela zona oeste de Mossul iniciaram-se em fevereiro após as forças de segurança iraquianas terem repelido o EI da zona leste da cidade, dividida pelo rio Tigre.

Bagdade anunciou o início desta ofensiva, batizada "Nineveh, estamos a chegar" (Qadimun Ya Naynawa), em 16 de outubro de 2016.

Pelo menos 15 pessoas morreram hoje e outras 30 ficaram feridas num atentado suicida perpetrado no sul da capital iraquiana, horas antes da chegada ao país do secretário-geral da ONU, António Guterres, disse à Efe fonte da polícia.

O atentado foi perpetrado durante a madrugada por um camião cisterna carregado de explosivos conduzido por um suicida, que embateu contra o posto de controlo das forças de segurança na zona de Al Daura, no sul de Bagdade.

Vários feridos ficaram em estado grave e foram transportados para hospitais na zona metropolitana da capital iraquiana, segundo a mesma fonte.

A explosão causou danos em 11 camiões e quatro automóveis que estavam nas imediações do posto de controlo de segurança.

Horas depois do atentado, Guterres chegou a Bagdade, onde tem previsto reunir-se com as autoridades iraquianas, na segunda escola da sua visita à região.

O secretário-geral da ONU participou esta quarta-feira na cimeira da Liga Árabe, celebrada num complexo hoteleiro nas margens do Mar Morto na Jordânia.