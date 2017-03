Pub

Rex Tillerson não vai ao encontro de ministros dos Negócios Estrangeiros da NATO e vai ser representado pelo 'número três' do Departamento de Estado

O secretário de Estado norte-americano vai faltar ao encontro semestral de ministros dos Negócios Estrangeiros da NATO, e viajar para Itália para uma reunião de chefes da diplomacia do G7 e, em seguida, para a Rússia.

Na segunda-feira, fontes oficiais norte-americanas indicaram que Rex Tillerson vai reunir-se com diplomatas da NATO durante a semana, em Washington, numa conferência centrada no combate ao grupo extremista Estado Islâmico (EI), dando a entender que não há necessidade de participar no encontro da Aliança Atlântica, em Bruxelas.

O 'número três' do Departamento de Estado norte-americano, Tom Shannon, vai representar os Estados Unidos nesse encontro, segundo as mesmas fontes citadas pela agência noticiosa Associated Press (AP).

Os mesmo responsáveis indicaram que Tillerson vai participar numa reunião do grupo dos sete países mais industrializados G7 (França, Estados Unidos, Itália, Canadá, Alemanha, Japão e Reino Unido) na Sicília (sul de Itália), em maio, e viajar em seguida para Moscovo.