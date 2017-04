Pub

Comentário de James Mattis é semelhante à declaração do vice-presidente norte-americano, Mike Pence, no domingo

O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Jim Mattis, declarou hoje em Riade, Arábia Saudita, que o último lançamento, falhado, de um míssil por parte da Coreia do Norte constituiu um "ato de provocação insensato".

O comentário de Mattis, no decorrer de uma conversa com os repórteres que acompanham o périplo de uma semana que iniciou pelo Médio Oriente, reproduz a declaração do vice-presidente norte-americano, Mike Pence, no domingo.

Pence, que falava na base militar de Yongsan, em Seul, qualificou de "provocação" o lançamento o míssil efetuado horas antes pela Coreia do Norte.

"A provocação desta manhã [domingo] do Norte é simplesmente o último ato dos riscos que cada um de vós enfrenta diariamente", disse Pence perante um grupo de militares norte-americanos.

Hoje foi a vez de o secretário da Defesa também considerar o lançamento falhado como uma "provocação", um tom mais duro do que o seu primeiro comentário, no qual apenas disse que tinha conhecimento do lançamento falhado.

"Mais uma vez [a Coreia do Norte] tentou, de forma insensata, provocar alguma coisa", disse.

Mattis também enalteceu a atitude da China por estar a ajudar a colocar a situação na Coreia do Norte outra vez "sob controlo".

Na manhã de domingo, Pyongyang realizou um teste de um míssil de médio alcance, que explodiu entre quatro a cinco segundos depois de ser lançado, de acordo com um responsável da Casa Branca.

Pyongyang lança regularmente mísseis de curto alcance, mas está a desenvolver mísseis de médio e longo alcance para tentar atingir as tropas norte-americanas na Ásia e, eventualmente, território norte-americano.

A Coreia do Norte realizou cinco testes nucleares, incluindo dois no ano passado. Imagens recolhidas por satélite sugerem que o país poderá estar pronto a efetuar um novo teste nuclear subterrâneo a qualquer momento.