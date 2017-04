Pub

Jim Mattis vai contactar aliados no objetivo de combater o Estado Islâmico e a Al-Qaeda

O secretário da Defesa dos EUA, Jim Mattis, vai deslocar-se ao Médio Oriente e Norte de África para contactar velhos aliados, como Israel e Arábia Saudita, e novos, como o Djibuti.

Os seus objetivos incluem o alargamento da coligação contra o grupo Estado Islâmico no Iraque e na Síria, mas também o reforço do combate à Al-Qaeda, cujo ramo no Iémen está a suscitar uma preocupação particular, ao usar espaços fora de controlo no mais pobre país árabe para planear ataques aos EUA.

Ao anunciar a viagem de Mattis, fonte do Pentágono afirmou na semana passada que o secretário da Defesa iria discutir formas de "derrotar organizações terroristas extremistas".

O Médio Oriente é um terreno familiar a Mattis, um marine general de quatro estrelas, na reforma. Ele acabou a sua carreira militar como chefe do Comando Central, estrutura que dirige as operações militares dos EUA através do Médio Oriente e Norte de África.

Na sua viagem, Mattis também se vai deslocar ao Egito e Qatar, o pequeno país árabe que alberga o principal centro das operações aéreas militares norte-americanas no Médio Oriente.

Esta vai ser a primeira viagem a estes países desde que tomou posse, em janeiro.

Mattis via também fazer uma breve paragem na base Camp Lemonnier, no Djibuti, no Corno de África, que os EUA usam para realizar missões sensíveis com drones na Somália e no Iémen.

A primeira viagem ao Médio Oriente de Mattis, enquanto chefe do Pentágono, foi ao Iraque.