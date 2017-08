Pub

Foi ignorado aquando da visita oficial do presidente norte-americano ao Vaticano: apesar de ser o porta-voz da Casa Branca e católico devoto ficou de fora do grupo que Trump levou a conhecer o Papa Francisco. Mas, um mês depois de ter saído da administração Trump, Sean Spicer conheceu finalmente o líder da Igreja Católica.

Spicer fez parte de um grupo de legisladores católicos que foi recebido por Francisco esta semana. As imagens foram divulgadas pelo Osservatore Romano.

Na altura da visita de Trump ao Vaticano, a CNN avançou, citando uma fonte na administração, que Spicer tinha esperança de ter sido incluído no grupo que conheceu o Papa, e que tinha ficado frustrado por ter ficado de fora. A sua ausência também levou muitos a questionarem a sua importância na administração que acabaria por abandonar menos de dois meses depois.

Spicer demitiu-se, ao que tudo indica, por discordar da nomeação do novo diretor de comunicação da administração Trump, Anthony Scaramucci. O próprio Scaramucci, no entanto, não resistiria mais do que alguns dias antes de ser demitido por Trump.

