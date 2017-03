Pub

Presidente da Comissão Europeia comentou com ironia o apoio do presidente dos EUA à saída do Reino Unido da União Europeia

O Presidente da Comissão Europeia disse hoje com ironia que promoverá a independência do Ohio ou de Austin, no Texas, em relação aos Estados Unidos se o presidente Donald Trump continuar a incitar países europeu a seguirem o "Brexit".

"O recém-eleito presidente está feliz com o 'Brexit' e exortou outros países a fazer o mesmo. Se continuar assim, eu irei promover a independência de Ohio e de Austin, Texas, nos Estados Unidos", disse Jean-Claude Juncker, num discurso no Congresso do Europeu Popular Europeu (PPE), que reúne os líderes desta formação política.

Juncker recordou que no sábado passado a UE celebrou o 60º aniversário do Tratado de Roma e "com razão": "Por que não celebraríamos o maior sucesso da história moderna, que é este da Europa?".

Falou de crises, mas também de sucesso e afirmou que "o 'Brexit' não é o fim de tudo, temos de convencer-nos de algo que vai ser novo, mais forte e melhor".

Por outro lado, o Presidente da CE considerou que não há necessidade de falar com os "populistas radicais", mas é preciso ter em conta as preocupações de "pessoas que levantam questões justificadas".

"Chegou o momento de convencer os europeus a deixar o sofá e moverem-se; caso contrário, os populistas conseguirão o seu objetivo antes", concluiu.