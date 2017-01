Pub

O ex-presidente do Parlamento Europeu será o candidato do SPD às eleições alemãs.

Os sociais-democratas alemães nomearam o ex-presidente do Parlamento Europeu, Marting Schulz, como candidato às eleições de 24 de setembro. Schulz será o principal adversário da chanceler Angela Merkel, que anunciou há alguns meses que seria candidata a um quarto mandato.

A candidatura de Schulz surge depois de o líder do partido, Sigmar Gabriel, ter afastado a hipótese de se apresentar às eleições.

O partido vai votar a nomeação de Schulz no domingo, no mesmo dia em que este vai apresentar o programa eleitoral do SPD.

Gabriel disse ainda que o partido concordou que Schulz deverá também substituir Frank-Walter Steinmeier como ministro dos Negócios Estrangeiros, quando este assumir a presidência a 12 de fevereiro.

O ainda presidetne da Alemanha, Joachim Gauck, confirmou hoje que as próximas eleições gerais na Alemanha vão realizar-se a 24 de setembro. A data, proposta pelo ministro do Interior, Thomas de Maizière, em consenso com os 16 estados federados, tinha sido aprovada em Conselho de Ministros, no passado dia 18.