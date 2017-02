Pub

Menor de 16 anos foi detida ontem. Namorado planeava um atentado suicida que lhe daria estatuto como viúva de um mártir

As autoridades travaram ontem mais um atentado em solo francês, com a detenção de quatro pessoas em Montpellier. Entre os detidos está Sara, de 16 anos, que planeava entrar na Síria com o estatuto de viúva de um mártir, depois de o namorado - com quem planeava casar - se fazer explodir num ataque suicida. Sara juntar-se-ia aos cerca de 700 franceses (entre eles 290 mulheres) que combatem junto do Estado Islâmico na Síria e no Iraque. Mas, além da preocupação com os que partiram ou querem partir (mil terão manifestado esse desejo), as autoridades estão também preocupadas com os quase 700 menores (mais de metade com menos de 5 anos) que podem voltar a França.

A operação de ontem da polícia "permitiu frustrar um projeto de atentado iminente em solo francês", disse o ministro do Interior, Bruno Le Roux, em comunicado. O alvo específico do ataque está ainda a ser investigado. "Estamos diante de um nível de ameaça terrorista extremamente elevado que nos obriga a cada momento a tomar todas as precauções para assegurar a proteção dos nossos cidadãos", afirmou o primeiro-ministro, Bernard Cazeneuve. A França está em estado de emergência desde os atentados jihadistas de 2015 e 2016 em Paris e Nice, que fizeram 238 mortos.

Quatro pessoas foram detidas nas buscas a três apartamentos em Montpellier, Clapiers e Marseillan, no departamento de Hérault, no sul de França, por suspeita de prepararem um atentado em solo francês. O namorado de Sara, Thomas, que segundo a estação BFMTV tentou viajar para a Síria em novembro de 2015, tem 20 anos e estaria a preparar o ataque suicida. Nos apartamentos foram encontrados 71 gramas de TATP, explosivo conhecido como "mãe de Satã" que é um dos preferidos do grupo terrorista. Essa quantidade não era ainda suficiente para um cinto de explosivos, mas os suspeitos tinham instalado um laboratório e os ingredientes para preparar mais.

Outro dos detidos, de 33 anos, era conhecido pela sua radicalização e tinha contactos na Síria. Era o "tutor" do casal - que já estava no radar das autoridades francesas - e devia ajudar Sara a conseguir os documentos falsos para poder viajar para este país, pouco após o atentado. Junto do Estado Islâmico, a jovem seria acolhida como viúva de um mártir - Sara divulgou nas redes sociais, no dia 8 de fevereiro, um vídeo a jurar fidelidade ao grupo. Não é claro qual era o papel no plano da quarta pessoa detida, de 26 anos.

Os menores que voltam

"Desde o mês de setembro, 24 menores regressaram da Síria", afirmou Sylvie Especier, uma responsável do Comité Interministerial de Prevenção da Delinquência e da Radicalização francês, lembrando como estes são separados dos pais (normalmente voltam com as mães, que são detidas) e que é preciso pensar em novas formas de acolhimento. "Algumas destas crianças, que vemos por exemplo nos vídeos em que se executam reféns, não podem ser colocadas em famílias de acolhimento", indicou, lembrando que os que têm mais de 13 anos podem ser também levados à justiça.

Segundo os seus cálculos, continuam em zona de guerra várias centenas, não longe dos 700 no total, sendo que mais de metade têm menos de cinco anos e um terço já nasceu no terreno. "Eles vão regressar a França, é só uma questão de tempo", disse Especier num encontro sobre radicalização que decorreu esta semana em Nice. Já segundo Loïc Garnier, chefe da Unidade de Coordenação da Luta contra o Terrorismo, estão no terreno 290 mulheres e 460 crianças francesas, sendo que 30% nasceram lá e têm por isso menos de quatro anos.

Ao site 20minutes.fr, Garnier contou como os menores perderam a noção do bem e do mal: "Os islamitas do Daesh [acrónimo árabe para Estado Islâmico] incutiram na mente deles um tal grau de violência que se torna quase um obstáculo mental. O facto de estarem rodeados de cadáveres, de assistirem a cenas de decapitações, foi banalizado."