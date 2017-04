Pub

Explosão no metro fez ainda cerca de 50 feridos

O número de mortos no atentado desta segunda-feira no metro de São Petersburgo, Rússia, subiu para 14, segundo a ministra da Saúde Veronika Skvortsova.

"No dia de hoje, podemos constatar a morte de 14 pessoas: onze no local do sinistro e três em consequência dos ferimentos sofridos", disse a ministra à imprensa.

Há ainda outros 49 feridos hospitalizados na sequência da explosão no metro da segunda maior cidade da Rússia, segundo a Reuters.

O suspeito do atentado foi identificado pelo Comité Nacional de Segurança do Quirguistão (GKNB) como sendo Akbarzhon Jalilov, um cidadão russo nascido no Quirguistão em 1995.

Uma bomba de fabrico artesanal explodiu na segunda-feira no interior de um comboio entre duas estações de metropolitano, no centro de São Petersburgo. De acordo com o Comité Nacional Antiterrorista russo, a bomba terá sido colocada no comboio por um bombista suicida.

Um segundo engenho explosivo foi detetado e neutralizado numa outra estação de metro, a algumas paragens da estação onde explodiu a bomba.

