O chefe da diplomacia portuguesa, Augusto Santos Silva (à direita), com o homólogo francês, Jean Marc Ayrault

Chefe da diplomacia portuguesa diz que ganhou candidato que dá "melhores garantias" à comunidade portuguesa em França.

A vitória "de Emmanuel Macron "é um resultado muito positivo para os europeus" e quem "entende que a Europa faz sentido enquanto união de vários Estados", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros.

"Foi uma escolha absolutamente clara" do candidato que, "do ponto de vista português, oferecia e oferece melhores garantias para o desenvolvimento da relação bilateral, assim como do acolhimento e integração da numerosa comunidade portuguesa" residente em França, adiantou Augusto Santos Silva ao DN.

Santos Silva adiantou ser este domingo "um dia muito positivo para a Europa e o projeto europeu", porque representou "a escolha por um programa vinculado à União Europeia, à integração europeia e ao que isso significa", em detrimento do que tinha como "ponto essencial retirar a França da UE e destruir a Europa".

O governante português alertou ainda para o facto de Marine Le Pen ter obtido cerca de um terço dos votos "é preocupante", pelo que "é preciso reconquistar esses franceses" - uma "grande tarefa para a direita democrática e a esquerda democrática", enfatizou.