Guardas reais tocaram a música do Parabéns a Vocês no Palácio de Buckingham

A rainha da Inglaterra Isabel II faz esta sexta-feira 91 anos e deverá celebrar o aniversário discretamente, não tenho nenhum evento formal agendado para esta sexta-feira.

Isabel II é a monarca mais velha do mundo e a que está há mais tempo no poder. Nasceu a 21 de abril de 1926 e subiu ao trono em 1952, com 25 anos, após a morte do pai, o rei George VI.

Para assinalar a data, a Irish Guards Band, a banda de uma das guardas reais da monarquia britânica tocou o tema Parabéns a você no Palácio de Buckingham e fez um medley de músicas de James Bond, o mais famoso agente secreto do mundo.

Foram disparadas salvas de tiros da artilharia no Hyde Park, em Londres, e na Torre de Londres para celebrar a data, segundo a Reuters.

Na conta da Família Real no Twitter foram partilhadas imagens de Isabel II ao longo dos anos - com um mês de vida, no 21º primeiro aniversário e com o filho, o príncipe Carlos.

Foi partilhada ainda uma fotografia que relembra que a rainha Isabel II nasceu no mesmo ano em que foi feita a primeira chamada telefónica transatlântica.

Nas redes sociais, várias pessoas deram os parabéns à rainha.

A 6 de fevereiro, a rainha celebrou o seu jubileu de safira, que marca os seus 65 anos no trono do Reino Unido. Para marcar o feito, foi republicada uma fotografia da rainha com uns brincos e um colar de safira, ofertas do pai, o rei George VI, tirada em 2014 por David Bailey.