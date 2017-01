Pub

No último discurso antes de deixar a Casa Branca a Trump, no dia 20, o presidente agradeceu aos americanos e à família. Emocionado, pediu aos "cidadãos" que acreditem na "capacidade de mudança". Ele, promete não parar.

Enumerou os sucessos dos últimos oito anos, alertou para as ameaças à democracia, pediu aos americanos para salvarem a união da América e agradeceu. Agradeceu aos americanos e agradeceu à família: da mulher, Michelle, às filhas, passando pelo vice-presidente, o seu "irmão" Joe Biden. Barack Obama terminou a sua presidência como a começou: com um grande discurso, em Chicago. Mas quando no dia 20 entregar a Casa Branca a Donald Trump, em vez do merecido descanso, Obama parece ter pela frente uma tarefa difícil: não só preservar o seu legado, mas ajudar a reconstruir o Partido Democrata.

"A forma como ele vê o seu papel não passa por andar por aí a fazer discursos ferozes e liderar marchas, mas Obama quer ter um papel a fortalecer e elevar a próxima geração de líderes", explicou ao jornal online Politico Jen Psaki, a diretora de comunicação da Casa Branca. Foi a essa nova geração que o presidente se dirigiu no seu discurso de despedida. Uma geração "altruísta, criativa, patriótica" que "acredita numa América justa e inclusiva".

Com a democracia americana ameaçada pelas desigualdades económicas, pelas divisões partidárias, pelo fanatismo islâmico, pelas potências rivais como a Rússia ou a China, Obama deixou o apelo aos cidadãos para a salvar e reconstruírem as instituições democráticas. "Apareçam, mergulhem nas coisas, não desistam. Umas vezes vão ganhar, outras vão perder", sublinhou o presidente, lembrando que a partir de dia 20, ele próprio volta a ser um simples cidadão. Sem esconder as lágrimas quando agradeceu à mulher, Obama garantiu que não irá parar. "Peço-vos que acreditem. Não na minha capacidade de trazer a mudança - mas na vossa." E voltou ao slogan que o levou à Casa Branca, o famoso Yes we can (sim, podemos), repetindo: "Sim, podemos! Sim, fizemos! Sim, podemos!"

"Peço-vos que acreditem. Não na minha capacidade de trazer a mudança - mas na vossa"

Também da parte da sua campanha fazia o grupo Organizing for Action (Organizar-se para a Ação), que antigo assessores de Obama estarão a recuperar. O seu papel agora passará por treinar ativistas e recrutar candidatos, num esforço para remediar as falhas que levaram à derrota de Hillary Clinton nas presidenciais e fazer frente a Trump.

Dedicado nos próximos tempos à escrita de um novo livro, o autor de A Minha Herança e A Audácia da Esperança já anunciou que irá ficar em Washington pelo menos até a filha mais nova, Sasha, de 15 anos - ausente do discurso em Chicago porque ontem tinha um exame - não terminar o liceu. Mas pretende manter-se à margem da política ativa. A não ser, garante o Politico, que o novo presidente mexa em setores do seu legado que Obama considera intocáveis: como se ameaçar expulsar dos EUA menores filhos de imigrantes ilegais. As mesmas fontes próximas de Obama admitem que ele possa envolver-se pessoalmente também se Trump tentar revogar o acordo sobre o nuclear iraniano, o acordo sobre o clima ou o Obamacare, a sua reforma da saúde.

Defender o legado foi uma das preocupações de Obama no último discurso. "Se há oito anos vos tivesse dito que a América ia reverter uma grande depressão, recuperar a indústria automóvel e iniciar o mais longo período de criação de empregos da nossa história - se vos tivesse dito que íamos abrir um novo capítulo com o povo cubano, encerrar o programa nuclear do Irão sem disparar um único tiro, abater o cérebro do 11 de Setembro - se vos tivesse dito que íamos conseguir a igualdade no casamento e garantir o acesso a um seguro de saúde para mais 20 milhões de cidadãos - se tivesse dito tudo isto iriam achar que estava a pôr a fasquia muito alto."

Com a popularidade nos 55%, muitos democratas esperam ver Obama envolvido na política partidária, fazendo campanha ao lado dos candidatos do partido já nas eleições intercalares de 2018, num esforço para recuperarem o controlo do Congresso. Mas "a voz que se vai ouvir pode não ser a dele. Vai antes tratar-se de pôr as pessoas certas nos sítios certos", explicou Psaki.