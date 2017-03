Theresa May numa conferência sobre investimento ontem no Qatar

Parlamento Europeu ameaça vetar acordo sobre o brexit se, a partir de hoje, Reino Unido começar a impor restrições aos cidadãos europeus que queiram ir para o país.

O governo de Theresa May vai hoje accionar o artigo 50.º do Tratado de Lisboa, ou seja, fazer o pedido formal para a saída do Reino Unido da União Europeia. 1472 caracteres que preveem o procedimento a seguir quando um Estado membro quer sair da UE, algo que, até agora, nunca aconteceu mas que ficou previsto no tratado em vigor desde 2009. Se, tal como faz o presidente norte-americano Donald Trump, se dividisse o artigo em vários posts de 140 caracteres no Twitter, daria qualquer coisa como 11 tweets.

Assim prevê-se que por volta da uma e meia da tarde de hoje (meio dia e meia em Lisboa) o embaixador do Reino Unido junto da União Europeia, Tim Barrow, entregue a carta da primeira-ministra britânica dirigida ao presidente do Conselho Europeu, o polaco Donald Tusk. Em Londres, May discursará no Parlamento. A missiva deverá marcar o tom das negociações e recapitular os objetivos definidos em janeiro pela chefe do governo britânico. O pedido de saída da União Europeia surge na sequência do resultado do referendo de 23 de junho de 2016, no qual a maioria dos eleitores britânicos, 52%, votaram pelo brexit.

Depois de ler a carta, Tusk informará os governos dos restantes 27 Estados membros da UE sobre as propostas britânicas. Estes analisarão e, durante semanas, debaterão as propostas através dos seus sherpas e ministros dos Negócios Estrangeiros. A 29 de abril haverá um Conselho Europeu especialmente dedicado ao brexit. Seguem-se dois anos de negociações, que se adivinham difíceis, ao fim dos quais poderá haver um acordo ou não. Segundo o previsto no artigo 50.º, o Reino Unido sairá da UE a 29 de março de 2019.

Segundo uma notícia ontem veiculada pelo jornal Guardian, o Parlamento Europeu deverá vetar qualquer acordo com o Reino Unido que impeça os cidadãos da UE de irem para o Reino Unido e terem os mesmos direitos de trabalho e residência que os europeus que já se encontram agora no país. De acordo com o diário, Michel Barnier, ex-ministro francês, nomeado pelo presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, como negociador da UE para o brexit, bem como alguns eurodeputados, estão preocupados com a possibilidade de o governo britânico usar o dia de hoje como "cut-off date". Ou seja: o Reino Unido pode começar a restringir já a entrada de cidadãos europeus no seu território, com receio de que os dois anos de negociações façam aumentar o fluxo de imigrantes para o país.

No final das negociações entre a UE e o Reino Unido, o Parlamento britânico terá também a oportunidade de votar o acordo, para decidir se o aceita ou rejeita. Assim ficou definido nas negociações entre o governo de May, a câmara dos Comuns e dos Lordes, antes de a primeira-ministra conseguir o aval do Parlamento para ativar o artigo 50.º do Tratado de Lisboa. Um aval que ela, inicialmente, julgou não precisar mas cuja necessidade lhe foi imposta por decisão judicial.

E se, no final, o Parlamento britânico decidir rejeitar o acordo negociado com a UE? No início do mês, em declarações à BBC, o ministro britânico responsável pela pasta do brexit, David Davis, disse não querer contemplar um cenário em que os deputados deixariam "a primeira-ministra de mãos atadas". Mas garantiu, depois de pressionado, ter "um plano de contingência" para um brexit mesmo sem acordo.