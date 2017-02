Pub

FBI investiga se se tratou de um crime de ódio. Vítima mortal tinha 32 anos e estava nos EUA há mais de dez

Um veterano da marinha dos Estados Unidos foi acusado de ter assassinado um engenheiro natural da Índia e de ter ferido outros dois homens quando abriu fogo num bar na cidade de Olathe, no Estado do Kansas. O FBI está a investigar se se tratou de um crime de ódio, tendo entretanto a Índia solicitado uma investigação "minuciosa e veloz" ao que se passou.

O tiroteio aconteceu na noite de quarta-feira nos EUA e abriu os noticiários na Índia, espoletando uma onda de revolta nas redes sociais: os internautas responsabilizam o presidente Donald Trump - e o slogan com que venceu as eleições, "América primeiro" - de ter criado um clima de intolerância e agressividade para com os imigrantes que trabalham no país.

Sean Spicer, o porta-voz da Casa Branca, já veio dizer que a perda de qualquer vida "é trágica", mas que ligar o acontecimento à retórica do presidente seria "absurdo".

Adam Purinton, o veterano de 51 anos que cometeu o crime, recusou falar sobre o motivo pelo qual decidiu abrir fogo. A imprensa local dá conta de que o homem frequentemente se queixava da falta de saúde e tinha perdido o pai há pouco tempo. Se for condenado, incorre numa pena de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional nos primeiros 50 anos.

Purinton está acusado da morte de Srinivas Kuchibhotla, de 32 anos, e de ferir Alok Madasani, também com 32, no Austins Bar and Grill da cidade de Olathe, no Kansas. Uma testemunha disse à polícia que terá gritado "saiam do meu país" antes de começar a disparar contra os dois indianos.

Ian Grillot, um norte-americano de 24 anos, foi baleado quando tentou intervir, mas não corre risco de vida. "As pessoas chamam-me herói", disse Grillot, num vídeo divulgado pelo hospital onde se encontra a receber tratamento para os ferimentos. "Eu estava só a fazer o que qualquer pessoa deveria ter feito por outro ser humano".

Srinivas Kuchibhotla, a única vítima mortal, era casado mas não tinha filhos. A mulher, identificada pelos meios de comunicação como Sunayana Dumala, disse aos jornalistas na sexta-feira que o atirador ceifou uma vida e "uma alma adorável". O indiano tinha feito o mestrado em eletrónica na Universidade do Texas em El Paso, em 2007, e trabalhava na Garmin desde 2014. A empresa colocou bandeiras a meia haste depois de saber da morte do funcionário.

O suspeito do crime tentou escapar mas foi detido cinco horas depois do tiroteio, num restaurante. Segundo um jornal local, terá dito ao funcionário do estabelecimento que precisava de se esconder porque tinha assassinado dois homens do Médio Oriente. Será presente a tribunal na próxima segunda-feira.

Pratik Mathur, porta-voz da embaixada da Índia em Washington, já veio dizer que a Índia manifestou profunda preocupação com o incidente ao governo dos EUA e solicitou uma investigação "minuciosa e veloz".