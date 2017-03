Pub

Dois agentes dos serviços secretos russos foram indiciados nos EUA pelo ataque cibernético ao gigante informático

O Kremlin negou hoje qualquer envolvimento russo em cibercrimes após os EUA indiciarem dois agentes dos serviços secretos russos pelo ataque cibernético ao gigante informático Yahoo, que comprometeu 500 milhões de contas.

"Como temos dito repetidamente, não há absolutamente qualquer envolvimento de qualquer agência russa (...), em qualquer atividade ilegal no ciberespaço", disse o porta-voz do Kremlin Dmitry Peskov aos jornalistas.

O Departamento de Justiça norte-americano anunciou na quarta-feira que indiciou quatro pessoas, incluindo dois agentes dos serviços secretos russos, pelo ataque cibernético ao gigante informático Yahoo.

De acordo com a acusação, os dois espiões russos terão "protegido, dirigido, facilitado e pagado aos piratas informáticos criminosos" para levarem a cabo ataques cibernéticos nos Estados Unidos e noutros países, incluindo o acesso a várias contas de jornalistas e funcionários do Governo russo.

Segundo a acusação, estes dois espiões, um russo e outro com dupla nacionalidade do Canadá e do Cazaquistão, terão também tentado aceder a contas de funcionários do Governo norte-americano e de empresas privadas de diversos países, incluindo dos Estados Unidos.