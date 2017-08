Pub

Moscovo constata "tendência para uma escalada" da tensão.

A Rússia declarou hoje estar "extremamente preocupada" com a situação na península coreana, constatando uma "tendência para uma escalada" da tensão, depois de Pyongyang ter disparado um míssil que sobrevoou o Japão.

"Nós vemos uma tendência para uma escalada (...) e estamos extremamente preocupados com o desenvolvimento geral" da situação na península, declarou o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Riabkov, citado pela agência noticiosa estatal RIA Novosti.

O Conselho de Segurança das Nações Unidas vai realizar, esta tarde, uma reunião de emergência em Nova Iorque, a pedido de Tóquio e de Washington, na sequência do lançamento de um míssil da Coreia do Norte que, pela primeira vez desde 2009, sobrevoou o Japão.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O míssil disparado esta manhã, pelas 06:30 (23:00 de segunda-feira em Lisboa), a partir das proximidades de Pyongyang, caiu a cerca de 1.180 quilómetros do cabo de Erimo, na ilha de Hokkaido, após percorrer mais de 2.700 quilómetros e alcançar cerca de 550 quilómetros de altura antes de cair no mar, de acordo com informações do Executivo japonês.