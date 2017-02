Pub

Governo russo lamentou pelas sanções impostas pelos Estados Unidos ao Irão

O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Serguéi Riabkov, lamentou hoje o endurecimento das sanções norte-americanas contra o Irão e considerou que estas medidas "não são um instrumento aceitável nem adequado" para resolver problemas.

"Lamentamos que as coisas sejam assim", disse o número dois da diplomacia russa à agência de notícias Interfax, comentando a imposição, na sexta-feira, de sanções contra 13 pessoas e 12 entidades relacionadas com o programa de mísseis balísticos de Teerão.

Riabkov sublinhou que a Rússia defendeu sempre que "as sanções não são um instrumento aceitável nem adequado" para resolver problemas.

O Governo norte-americano impôs na sexta-feira sanções económicas a "várias pessoas e entidades" do Irão em resposta ao teste de um míssil de médio alcance realizado no domingo por Teerão.

"O contínuo apoio do Irão ao terrorismo e o desenvolvimento do seu programa de mísseis balísticos constitui uma ameaça à região, aos nossos parceiros em todo o Mundo e aos Estados Unidos", explicou em comunicado o diretor interino do Gabinete de Controlo dos Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro norte-americano, John Smith.

No dia 29 de janeiro, o Irão realizou um teste de um míssil de médio alcance, que explodiu após ter percorrido cerca de mil quilómetros, o que levantou alertas nos EUA.

Na manhã de sexta-feira, ainda antes ter sido oficialmente confirmada a aplicação das sanções, o Presidente norte-americano, Donald Trump, alertou na rede social Twitter que o Irão estava "a brincar com o fogo".

"O Irão está a brincar com o fogo -- não aprecia a bondade que o Presidente Obama teve com ele", escreveu Donald Trump no segundo de cinco 'tweets' que publicou.

Para os Estados Unidos, o ensaio viola a resolução 2231 do Conselho de Segurança da ONU, que exorta o Irão a não testar mísseis capazes de transportar uma arma nuclear.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Bahram Ghasemi considerou as acusações "sem fundamento, repetitivas e provocadoras".

O Irão confirma o teste de um míssil balístico, mas argumenta que não violou os termos do acordo nuclear nem a resolução da ONU, porque o míssil tem objetivos exclusivamente defensivos e não pode transportar ogivas nucleares.