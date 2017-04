Pub

Aliados apoiam ação americana contra base aérea. Medvedev diz que Washington ficou a um passo de um conflito militar com Moscovo

Donald Trump e Xi Jinping sentaram-se à mesa na quinta-feira para jantar em Mar-a-Lago pouco depois de o presidente americano ter ordenado o ataque com mísseis na Síria. Duas horas depois do início da refeição, 59 mísseis Tomahawk atingiram uma base área, neste que foi o primeiro ataque direto dos EUA contra o regime de Bashar al-Assad desde o início da guerra civil no país, há seis anos.

Menos de três horas depois do início do jantar, o presidente dos EUA falava ao país. "Na terça-feira, o ditador sírio Bashar al-Assad lançou um terrível ataque com armas químicas sobre civis inocentes", começou por dizer Trump. "Esta noite ordenei um ataque militar direcionado", prosseguiu, explicando que esta era uma resposta ao ataque químico ordenado por Assad. O alvo foi a base aérea de Shayrat, perto de Homs, o local de onde foi lançado o ataque químico de terça-feira, que matou pelo menos 72 pessoas.

Esta foi a primeira vez que Donald Trump falou ao país depois de ordenar um ataque militar, ação que levou a cabo sem a autorização do Congresso e da comunidade internacional, que entretanto já mostrou o seu apoio. Uma vitória externa que faz esquecer as derrotas que tem sofrido a nível interno, como a substituição do Obamacare ou o envolvimento da sua equipa com a Rússia. Mas a ação militar de Trump poderá não ficar por aqui - na semana passada deixou claro que os EUA estão disponíveis para atuar sozinhos no controlo de armas nucleares na Coreia do Norte, caso a China não resolva o assunto.

Os 59 mísseis Tomahawk foram lançados a partir de dois navios de guerra norte-americanos - o USS Ross e o USS Porter, estacionados no Mediterrâneo. Um oficial sírio disse à AP que pelo menos sete pessoas morreram e nove ficaram feridos. A Reuters, citando a agência de notícias síria, falava em nove civis mortos, incluindo quatro crianças, em áreas em redor da base aérea.

Há relatos de que alguns oficiais evacuaram a base antes do ataque, depois de vários países terem sido avisados pelos EUA de que este iria ter lugar. Um desses países, de acordo com o Pentágono, foi a Rússia. Tal como França e Alemanha. Trump informou o seu homólogo chinês durante o jantar.

O primeiro aviso tinha sido dado na quinta-feira, na reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU convocado para discutir o ataque com armas químicas. Perante o veto da Rússia a um projeto de resolução para condenar Assad, a embaixadora norte-americana junto das Nações Unidas, Nikki Haley afirmou: "Quando a ONU falha frequentemente o seu dever de agir coletivamente, há alturas em que os Estados têm de agir sós."

Ontem a Casa Branca, através do porta-voz Sean Spicer, afirmou que o ataque contra a base síria foi "justificado e proporcional" e motivado pela segurança da região e por preocupações humanitárias. Spicer adiantou que este não impede a vontade dos EUA em colaborar com a Rússia no combate ao terrorismo.

O presidente Bashar al-Assad classificou o ataque americano como "irresponsável", "imprudente" e baseado em factos falsos.

A Rússia, o maior aliado do regime de Assad, considerou ilegal o ataque norte-americano, avisando que esta ação irá prejudicar as já deterioradas relações Rússia-EUA, que Moscovo esperava que Trump melhorasse. "O presidente Putin vê o ataque aéreo na Síria como uma agressão contra um Estado soberano em violação com as normas do direito internacional e baseado num falso pretexto", afirmou o Kremlin. Mais bélico, o primeiro-ministro russo, Dmitry Medvedev, usou o Facebook para dizer que este ataque deixou os EUA "a um passo de conflitos militares com a Rússia".

O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo anunciou que Moscovo ia suspender o acordo com os EUA destinado a evitar que os aviões dos dois países não colidissem na Síria. No entanto, Moscovo vai manter abertos os canais de comunicação militares com Washington, mas não irá trocar informações através deles.

O ataque dos EUA levou a Rússia a convocar uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU. O embaixador adjunto russo junto da ONU, Vladimir Sanfrokov, defendeu que a organização deveria impedir qualquer ação militar contra as forças de Bashar al-Assad e pediu aos EUA para "parar a sua agressão e se juntar aos esforços para uma solução política na Síria". Os EUA "deram um passo muito ponderado ontem à noite. Estamos preparados para fazer mais, mas esperamos que tal não seja necessário", respondeu Nikki Haley.

António Guterres sublinhou que a solução tem de passar pela política e não pela guerra. "Apelo à moderação para evitar todos os atos que acrescentem ainda mais sofrimento ao povo sírio", declarou o secretário-geral da ONU.