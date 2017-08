Pub

Russos dizem que continuam abertos "à cooperação com os EUA nas áreas que considera úteis"

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo acusou esta quarta-feira Washington de realizar uma política perigosa e míope, após a promulgação pelo presidente Donald Trump de novas sanções contra a Rússia.

"É uma linha política de vistas curtas e até mesmo perigosa que se arrisca a minar a estabilidade [em todo o mundo]", afirmou o ministro num comunicado divulgado esta quarta-feira e citado pela agência France Presse.

O ministro acrescentou que Moscovo já demonstrou que não deixará sem resposta "atos hostis", reservando o "direito de outras medidas de represália".

O responsável pela diplomacia russa apelou a Washington para entender que "nenhuma ameaça nem tentativa de pressão forçará a Rússia a mudar a sua política ou a sacrificar" os seus interesses.

De acordo com o comunicado, a Rússia está "aberta à cooperação com os EUA nas áreas que considera úteis" para a segurança internacional, nomeadamente no que respeita a conflitos regionais.

"Mas uma cooperação frutuosa só é possível se os políticos em Washington pararem de olhar para o mundo através do prisma (...) da 'exclusividade norte-americana", acrescenta o comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, promulgou hoje, apesar das suas reservas, as novas sanções económicas contra a Rússia, aprovadas pelo Congresso para punir Moscovo pela ingerência nas eleições presidenciais norte-americanas, anunciou a Casa Branca.

Tais sanções, que surgem também em consequência da anexação da Crimeia e devido a ingerência russa na Ucrânia, incidem nomeadamente sobre o setor energético russo.

Além de uma resposta imediata das autoridades russas, elas provocaram igualmente críticas no interior da União Europeia, que teme pelo seu abastecimento de gás e condena uma ação unilateral.

O diploma inclui ainda sanções contra o Irão e a Coreia do Norte.