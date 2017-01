Pub

Assalto em Detroit foi registado pelas câmaras de videovigilância da loja

Um gang assaltou esta terça-feira um stand automóvel em Detroit, nos Estados Unidos, tendo em apenas minuto e meio conseguido fugir com um Dodge Challenger SRT Hellcat , um carro que custa 75 mil dólares (cerca de 70 mil euros).

O assalto ficou registado pelas câmaras de videovigilância do stand, imagens divulgadas pela rádio WWJ, da CBS.

Após entrarem no stand e aberto as portas, os assaltantes entram no carro pela janela, destravam-no e empurraram-no até à rua.

Aí, utilizam uma carrinha para empurrar o veículo:

O dono do stand, Mark Snethkap, disse à CBS Detroit ter ficado espantado com a rapidez do assalto. E admirado por a polícia, que entretanto tinha sido alertada pelo sistema de alarme da loja, não ter conseguido apanhar os assaltantes, uma vez que os agentes "vieram logo depois".