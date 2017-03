Pub

A cidade holandesa de Roterdão autorizou hoje três grandes manifestações convocadas por grupos turco-holandeses em diferentes bairros, num dia em que uma ministra turca está a tentar à Holanda, por terra, para participar no protesto.

O presidente da Câmara de Roterdão, Ahmed Aboutaleb, explicou que hoje haverá manifestações em três locais "afastados uns dos outros", para evitar confrontos entre os manifestantes, após a decisão do governo central holandês de impedir a aterragem do avião que transportava o ministro turco dos Negócios Estrangeiros, Mevlüt Cavusolgu.

O ministro estava a tentar chegar à Holanda para participar nos comícios pró-Erdogan.

Já a ministra dos Assuntos Familiares turca, Fatma Betül Sayan, está a tentar chegar à Holanda por carro, procedente da Alemanha. Sayan estava na Alemanha em campanha pelo "sim" no referendo constitucional convocado por Ancara.

Nos últimos dias, várias cidades alemãs anularam comícios destinados a apoiar uma reforma que reforça os poderes de Erdogan, que será submetida a referendo a 16 de abril, na Turquia.

Na Alemanha residem cerca de 3 milhões de imigrantes turcos - dos quais cerca de metade poderá votar no referendo de abril -, enquanto na Holanda a comunidade turca ascende a 400 mil pessoas.

As autoridades policiais holandesas fecharam ao público a rua de Roterdão onde se situa a residência do cônsul turco, uma vez que foi convocada para perto dela uma manifestação.

Os outros protestos foram marcados para a praça de Willemsplein e Lloyd Pier, este último por parte de opositores à campanha turca na Holanda.

O ministro das Relações Exteriores holandês, Bert Koenders, disse na quinta-feira que não iria autorizar a visita do ministro Mevlut Cavusoglu.

"Não vamos participar numa visita de um funcionário do Governo turco que quer conduzir uma campanha política para um referendo", disse Koenders.

Hoje chegou a decisão final: Cavusoglu não poderia aterrar na Holanda para participar no comício.

Erdogan criticou a decisão nos mesmos termos em que já o tinha feito na quinta-feira, comparando os holandeses a "nazis".

"Estes são os vestígios do nazismo, eles são fascistas", disse o Presidente turco em Istambul. "Vocês podem impedir o nosso ministro dos Negócios Estrangeiros de voar, mas a partir de agora vamos ver como os vossos voos vão aterrar na Turquia", ameaçou.

O primeiro-ministro holandês também contribuiu para o tom acusatório do debate, classificando como "loucas" as declarações do Presidente turco. "Entendo que eles estejam zangados, mas isto já passou das marcas", salientou.

Se os políticos turcos estão preocupados com os resultados do referendo de abril, os holandeses estão a olhar para as legislativas de quarta-feira. Na Holanda, a campanha tem ficado marcada pelas questões da imigração (legal e ilegal), com o primeiro-ministro, Mark Rutte, a ser ameaçado nas sondagens pelo político de extrema-direita Gert Wilders.