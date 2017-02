Pub

Um dirigente da Casa Branca disse que Robert Harward invocou compromissos familiares e financeiros

O vice-almirante Robert Harward rejeitou o convite de Donald Trump para substituir o general Michael Flynn na chefia do Conselho de Segurança Nacional.

A informação foi prestada sob anonimato, porque a decisão de Harward ainda não foi anunciada publicamente.

Harward, um ex-militar das tropas especiais SEAL, substituiria Flynn, que se demitiu a pedido de Trump, na segunda-feira, depois de se saber que mentiu ao vice-presidente Mike Pence sobre conversas que teve com um diplomata russo.

As hipóteses que são agora mais faladas são do atual conselheiro de Segurança Nacional, Keith Kellogg, e do general reformado David Petraeus.