Chuva intensa provocou inundações e deslizamentos de terras na região de Ica.

Mais de 800 pessoas foram obrigadas a sair de casa na região peruana de Ica, depois de as chuvas intensas terem feito transbordar o rio durante a madrugada, provocado também deslizamentos de terra (conhecidos como 'huayacos' no Peru). Em algumas áreas, as águas subiram 1,20 metros acima do nível normal.

A urbanização de San Idelfonso, nas margem do rio Ica, foi a mais afetada, segundo o site Peru.com. Vários dos habitantes a levar os seus pertences para os pisos superiores para evitar que fiquem danificados.

As famílias afetadas pelo mau tempo pediram ajuda às autoridades, que já enviaram máquinas pesadas para ajudar aos trabalhos de limpeza.

Os 'huyacos' causam inundações repentinas por causa das chuvas torrenciais que caiem nas montanhas e arrastam grandes quantidades de detritos e pedras até aos vales, aumentando o caudal dos rios.