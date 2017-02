Pub

Agricultor revelou que nunca visitou os países onde estas línguas são faladas e conhece línguas que já caíram em desuso

Um agricultor italiano de 86 anos aprendeu sozinho a falar uma centena de idiomas. Riccardo Bertani publicou nos últimos anos centenas de obras, como dicionários, traduções, ensaios linguísticos e livros sobre o folclore e histórias populares das várias línguas que conhece, mas nunca visitou outros países.

Bertani tem uma especial inclinação para as línguas da Ásia Central. Filho do autarca da então comunista comuna italiana de Campegina, o agricultor começou desde jovem a ler obras russas como as de León Tolstoi e logo se apaixonou pela cultura russa, segundo o ABC.

Foi aprendendo depois outras línguas do oriente, incluindo algumas que se têm vindo a perder no tempo, como a língua dos etruscos, dos povos da Mongólia, a língua servo-croata e o persa.

Durante mais de 70 anos, Bertani levantava-se todas as madrugadas às duas da manhã e ficava até às nove da manhã sentado no escritório. Depois, ocupava o resto do dia com os afazeres do campo.

Agora, o agricultor acorda às cinco da manhã e aproveita as horas matinais para ler, escrever e desfrutar do amanhecer. Bertani gosta de ver o sol a nascer pois é "quando a mente está mais limpa e fresca", como contou ao ABC.

O agricultor vive sozinho desde a morte da mãe em Caprara, uma pequena povoação com cerca de 670 habitantes no norte de Itália, e lamenta não poder visitar os países e culturas cujas línguas estuda.

"As minhas pernas já não me permitem sair de casa", disse. Bertani apenas tem visitado universidades para dar conferências a estudantes e apresentar os seus livros.

Bertani diz admirar "o grande mestre Tolstoi" e a sua "ética de coisas simples, em que cada um vale pelo que é e não pelo que tem", e quer ser lembrado pelo seu trabalho e obra, e "não como um fenómeno".