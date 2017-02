Pub

Imagens de videovigilância mostram, ao que tudo indica, como o irmão do líder norte-coreano foi atacado

Um canal de televisão japonês revelou imagens que parecem mostrar o momento em que Kim Jong-Nam, meio-irmão do líder norte-coreano Kim Jong-Un, foi atacado no aeroporto de Kuala Lumpur, na Malásia. Kim Jong-Nam morreu na passada segunda-feira a caminho do hospital após duas mulheres o terem atingido na cara com um líquido não identificado.

As imagens captadas pelas câmaras de segurança do aeroporto e exibidas pela Fuji Tv alegadamente mostram o filho mais velho do falecido líder Kim Jong-Il a partir de vários ângulos durante e após o ataque. Kim Jong-Nam parece ser o homem com um fato cinzento e uma camisa azul, mas a veracidade do vídeo ainda não foi confirmada pelas autoridades.

A dado momento no vídeo da Fuji Tv é possível ver uma mulher com uma T-shirt branca a colocar as mãos sobre a cara do homem em questão e a afastar-se. Pouco depois, o homem pediu ajuda aos serviços do aeroporto que o encaminharam para uma clínica.

Segundo o Guardian, Jong-Nam contou aos funcionários do aeroporto que estava tonto e que uma mulher tinha borrifado um líquido na sua cara. O homem de 45 anos acabou por morrer a caminho do hospital.

Quatro pessoas foram presas por este crime nos últimos dias, incluindo as principais suspeitas: a mulher com a tshirt branca e uma cúmplice, identificadas graças às câmaras de segurança. As suspeitas são Siti Aishah, uma mulher indonésia de 25 anos, Doan Thi Huong, uma vietnamita de 28 anos, Muhammad Farid, um cidadão malaio e namorado de Siti Aishah e Ri Jong Chol, de 56 anos e o primeiro norte-coreano a ser detido por ligações a este caso.

A suspeita indonésia disse às autoridades que achava que tudo não passava de uma partida de um programa de televisão de comédia e que era paga para participar neste tipo de partidas.

Este fim de semana foi anunciado que há quatro novos suspeitos deste crime. Trata-se de quatro homens norte-coreanos com idades entre os 33 e os 57 anos, que estavam na Malásia no dia da morte de Kim Jong-Nam.

A Malásia anunciou hoje que chamou o seu embaixador em Pyongyang, como consequência dos conflitos relacionados com a investigação ao assassínio do meio-irmão do líder norte-coreano Kim Jong-un em Kuala Lumpur.

Por sua vez, o embaixador de Pyongyang na Malásia disse hoje que a Coreia do Norte não pode confiar na investigação da polícia malaia à morte do meio-irmão do seu líder, após ser convocado pelo governo de Kuala Lumpur.

"Passaram sete dias desde o incidente, mas não há provas claras sobre a causa da morte e de momento não podemos confiar na investigação da polícia malaia", apesar de não ter sido ainda concluída, disse aos jornalistas Kang Chol.

O embaixador acusou a investigação de ser politicamente motivada e pediu uma investigação conjunta à morte de Kim Jong-nam.

