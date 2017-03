Pub

Gravações foram feitas pelo major norte-americano Martin Manhoff, da varanda da embaixada dos EUA em Moscovo

A cinco de março de 1953 foi anunciado que Josef Estaline estava morto. Por essa altura, o major norte-americano Martin Manhoff estava em Moscovo há pouco mais de um ano.

A reação do oficial norte-americano foi filmar e fotografar as cerimónias fúnebres de Estaline a partir da varanda da embaixada dos EUA. As imagens foram agora reveladas ao mundo.

Existem várias recordações do funeral de Estaline, mas estas imagens que surgem agora têm uma característica muito especial: são as únicas imagens consideradas independentes da cerimónia. As únicas imagens da despedida russa a Estaline, até agora, eram disponibilizadas e pertenciam ao Estado russo.

A crueza e o realismo das imagens tornam único o arquivo de Manhoff, de acordo com Douglas Smith, historiador de Seattle, que descobriu a coleção e deu acesso à Radio Free Europe/Radio Liberty.