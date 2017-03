Pub

Juiz do Havai suspendeu ordem executiva do presidente norte-americano

O Presidente norte-americano já reagiu à decisão do juiz do Havai de suspender a sua ordem executiva que visa impedir a entrada no país de pessoas provenientes de seis Estados de maioria muçulmana classificando-a como "errada".

Trump prometeu que está disposto a levar o caso até ao Supremo Tribunal, se for necessário.

"Vamos bater-nos (...). Iremos tão longe quanto necessário, até ao Supremo Tribunal, se for preciso. Vamos ganhar", afirmou, durante uma deslocação a Nashville, no Estado do Tennessee, no sul.

A decisão do juiz Derrick Watson, no Havai, foi conhecida horas antes da entrada em vigor da ordem executiva, prevista para as 00:00 de quinta-feira.

Watson divulgou a sua decisão depois de ouvir vários argumentos a pedido do Estado do Havai, que solicitou a suspensão da ordem presidencial.

A decisão judicial previne a ordem executiva de entrar em efeito na quinta-feira.

Uma meia dúzia de Estados estão a procurar impedir a entrada em vigor da ordem e tribunais federais nos Estados de Maryland, Washington e Havai realizaram hoje audições sobre se ela deve ou não entrar em vigor.

O Havai argumentou que a proibição discrimina na base da nacionalidade e iria impedir residentes do Estado de receberem visitas de familiares provenientes daqueles Estados.

Os representantes havaianos acrescentaram que a aplicação da ordem executiva iria prejudicar a indústria estadual do turismo e a capacidade do Estado de recrutar estudantes e trabalhadores estrangeiros.

Ao contrário do primeiro veto, a nova ordem executiva não afeta aos que já gozam de residência permanente nos EUA e modifica a referente aos refugiados sírios, que vão ter a enterrada proibida nos EUA durante 120 dias e não de forma definitiva, como estava no texto original.

Por outro lado, exclui da lista daqueles Estados o Iraque, se bem que continue a proibir a entrada aos provenientes de Irão, Somália, Sudão, Síria, Iémen e Líbia.