Pub

A iniciativa foi lançada no passado fim de semana

Vários restaurantes, incluindo alguns dos mais afamados de Washington, preparam-se para fechar hoje portas ou trabalhar de forma mais morosa, num "dia sem imigrantes", iniciativa organizado contra a política anti-imigração do Presidente Donald Trump.

"Imigrantes indocumentados, residentes, cidadãos, imigrantes de todo o mundo. Vamo-nos unir", lê-se num cartaz divulgado nas redes sociais, apelando à greve, noticiou a agência noticiosa AFP. "Senhor Presidente, sem nós e sem o nosso apoio, o país está paralisado", lê-se noutro cartaz.

A iniciativa lançada no passado fim de semana e sem organização centralizada, foi inicialmente pouco notada, mas o anúncio de que seria seguida por grandes restaurantes na capital federal norte-americana inspirou outras cidades, tendo sido já anunciadas greves em Nova Iorque e Filadélfia.

O chefe hispano-norte-americano José Andrés, com duas estrelas Michelin, e contra Donald Trump, decidiu fechar cinco dos seus restaurantes "apoiando" os funcionários, anunciou na rede social "Twitter".

As portas de um dos seus restaurantes, o Chilcano China, no entanto, permanecerão abertas para "servir os nossos clientes e proporcionar um ambiente de trabalho" aos que não querem fazer greve, segundo a gerência, que não especificou se os trabalhadores em greve seriam pagos.

Alguns proprietários de restaurantes disseram que os seus funcionários seriam pagos e outros usariam os dias como folgas.

José Andrés está em litígio com o Presidente norte-americano, depois de desistir de abrir um restaurante no luxuoso novo Trump Hotel Washington por causa da política do Partido Republicano contra os imigrantes mexicanos na campanha eleitoral. O multimilionário reivindica a André milhões de dólares, evocando quebra de contrato.

Vários outros restaurantes do centro de Washington anunciaram que fecham portas ou o serviço será mais moroso.

Em Nova Iorque, os proprietários da cadeia Blue Ribbon anunciaram que iriam fechar sete restaurantes.

Também em Filadélfia vários restaurantes e lojas anunciaram que encerravam portas, segundo a imprensa local, citada pela AFP.