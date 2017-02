Pub

Restaurante de bairro tem menus a 10 euros e uma clientela fixa e apareceu no Guia Michelin devido a um engano

O Le Bouche à Oreille é um restaurante gerido por uma família em Bourges, França, com menus diários de 10 euros e uma clientela fixa composta pelos trabalhadores da zona. Ainda assim, este restaurante "nada gourmet", como descreveu a gerente Véronique Jacquet, recebeu uma estrela Michelin.

O restaurante localizado na comuna de Bourges foi confundido com outro restaurante com o mesmo nome - Le Bouche à Oreille - e com o mesmo nome de rua - Chapelle -, só que este fica em Boutervilliers, segundo o France Bleu.

Enquanto o verdadeiro vencedor da distinção é descrito como um restaurante gourmet de "cozinha moderna, criativa e vegetariana", o restaurante de Véronique Jacquet é descrito pela mesma como uma casa familiar, simpática e aconchegante que apenas serve almoços.

"O espírito aqui é que a porta está aberta a todos", disse a dona do restaurante ao jornal francês. "Fazemos fast food, buffet, pratos do dia e sobremesas", continuou.

Esta quinta-feira o erro já tinha sido corrigido mas Jacquet não acredita que vá perder clientes por causa disso. "Só aqui venho por uma razão: ela é simpática", disse um dos fregueses habituais, que descreveu a comida como "cozinha tradicional para trabalhadores".

