O balanço do ataque é de 18 mortos

Os dois homens responsáveis pela morte de quase duas dezenas de pessoas num ataque contra um restaurante na capital do Burkina Faso foram abatidos pelas autoridades, disse à AFP uma fonte das forças de intervenção.

"O balanço do ataque é de 18 mortos; 14 cadáveres ainda estão no local, entre os quais os corpos dos dois atacantes", disse a mesma fonte, que pediu para não ser identificada.

Dois homens armados atacaram, no domingo à noite, a cafetaria Azis Istambul, situada numa avenida do centro de Ougadougou, frequentada por estrangeiros residentes na capital do Burkina Faso.

A operação da polícia prolongou-se durante quatro horas, tendo os dois atacantes sido abatidos pela polícia.

Segundo os Serviços de Informação do Governo, desconhecem-se as nacionalidades das vítimas.