Manifestantes são do movimento Greenpeace e protestam um dia depois de Trump adiar a aplicação de novas regras ambientais e avançar com a construção de oleodutos

Sete manifestantes subiram hoje a uma grua de construção a poucos quarteirões da Casa Branca e penduraram um cartaz com a palavra "resistir", num protesto que a polícia de Washington diz estar associado ao movimento ambientalista Greenpeace.

O capitão Robert Glover, da Polícia Metropolitana de Washington, disse à imprensa que as forças de segurança foram chamadas a um local de construção na baixa da capital norte-americana, onde estão duas gruas, no cruzamento da 15.ª rua com a rua L.

Quando chegaram ao local, os agentes detetaram três manifestantes já presos por cordas à grua - que tem 82 metros de altura, o correspondente a cerca de 24 andares. Entretanto, mais quatro pessoas estão em cima da grua.

Glover disse que a polícia acredita que os manifestantes estão ligados ao Greenpeace e que disseram aos agentes que estão envolvidos num protesto ao abrigo da Primeira Emenda (que, entre outros direitos, consagra o direito à liberdade de expressão).

O protesto surge um dia depois de o novo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter adiado a aplicação de pelo menos 30 novas regras ambientais e ter avançado com a construção de dois oleodutos polémicos em território norte-americano.

Uma das manifestantes gravou um vídeo em direto para o Facebook em que explicava porque estava descontente e mostrava a vista de cima da grua.

Trump disse também na terça-feira - a vários fabricantes de automóveis - que vai reduzir as normas sobre meio ambiente para atrair e facilitar o regresso de fábricas aos Estados Unidos.

A nova administração na Casa Branca também congelou novos contratos e atribuição de bolsas da Agência de Proteção do Ambiente norte-americana.