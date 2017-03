Republicanos dos EUA apresentam reforma do Obamacare

Pub

O projeto agora apresentado suprime a obrigação universal de ter um seguro de saúde e descompromete o Estado federal

A maioria republicana do Congresso apresentou hoje o início da reforma do sistema de saúde criado pelo antigo Presidente Barack Obama, conhecido como "Obamacare", revelando, pela primeira vez, um texto preparado de acordo com Donald Trump.

"A nossa proposta transfere o poder de Washington para os norte-americanos", disse Kevin Brady, presidente da comissão da Câmara dos Representantes responsável pela reforma.

O "Obamacare" foi aprovado em 2010 pela maioria democrata e permitiu que mais de 20 milhões de norte-americanos conseguissem aceder a um seguro de saúde.

Os republicanos, agora no poder na Casa Branca e no Congresso, tentam já anos revogar a reforma democrática, mas nem todos concordam sobre a forma como será feita a substituição, apesar de ser uma prioridade legislativa.

O projeto hoje apresentado e que será debatido nos próximos meses suprime a obrigação universal de ter um seguro de saúde e descompromete o Estado federal.

Mas o texto conserva duas das grandes conquistas conseguidas com o Obamacare, nomeadamente a obrigação dos filhos permanecerem no seguro dos pais até aos 26 anos e continuar a proibir as seguradoras de discriminação dos clientes com base no seu historial médico.

A proposta prevê também a criação de um crédito fiscal entre 2.000 e os 4.000 dólares por ano para ajudar os norte-americanos a pagar os prémios do seguro.