Documento do governo revelado por jornal detalha os planos para reduzir o número de trabalhadores da UE com menos qualificações que chegam ao Reino Unido, depois do brexit

Depois de deixar a União Europeia, o Reino Unido tenciona apostar numa política de imigração em que privilegiará a entrada de trabalhadores altamente qualificados, ao mesmo tempo em que tentará afastar os pouco qualificados, baixando o número total, afirmou quarta-feira o secretário da Defesa britânico, Michael Fallon.

O jornal The Guardian teve acesso e publicou um documento no governo, na terça-feira, detalhando os planos para reduzir o número de trabalhadores da UE com menos qualificações que chegam ao Reino Unido, depois do brexit.

"Vamos apresentar propostas no final do ano", disse Fallon à Sky News. "Há um equilíbrio a ser atingido, queremos atrair para este país, não fechar a porta, pessoas altamente qualificadas que querem vir para cá e contribuir para a nossa sociedade."

A prioridade são os trabalhadores britânicos: "Temos que nos certificar de que as empresas britânicas também estão preparadas para treinar e apostar nos trabalhadores britânicos. O público é muito claro, não querem que a imigração seja interrompida, mas que esteja devidamente controlada."