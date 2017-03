Pub

Medida segue a já anunciada pelos Estados Unidos

O Reino Unido deverá proibir os passageiros de levarem o computador ou o tablet para a cabina dos aviões em voos com origem em alguns países do Médio Oriente, tal como fizeram os Estados Unidos.

A medida deverá ser anunciada esta terça-feira, segundo o The Guardian e vários jornais britânicos, que citam fontes do governo. Para já, é revelado apenas que o plano britânico não será igual ao norte-americano.

A decisão do Reino Unido vem no seguimento de várias semanas de reuniões sobre segurança aérea. Responsáveis dos Estados Unidos também participaram nestas reuniões e justificaram a nova norma de segurança aérea com o risco de atentados "terroristas".

"Isto é para manter o povo britânico seguro", disse a fonte do governo ao The Guardian.

Esta terça-feira, os Estados Unidos anunciaram que todos os aparelhos que não sejam um telemóvel (computadores, 'tablets', consolas de jogos, leitores de livros digitais ou DVD, máquinas fotográficas) devem ser colocados na bagagem de porão em voos vindos de certos países.

As nações em causa são a Jordânia, o Egito, a Turquia, a Arábia Saudita, o Kuwait, o Qatar, os Emirados Árabes Unidos e Marrocos.

Serão afetados pelas medidas norte-americanas cerca de 50 voos diários de nove companhias aéreas (Royal Jordanian, EgyptAir, Turkish Airlines, Saudi Airlines, Kuwait Airways, Royal Air Maroc, Qatar Airways, Emirates e Etihad Airways) com partida de 10 aeroportos internacionais: Amã, Cairo, Istambul, Jeddah, Riade, Kuwait, Doha, Dubai, Abu Dhabi e Casablanca.