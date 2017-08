Pub

O Reino Unido aspira ao estabelecimento de uma "união aduaneira temporária" que facilite o comércio com a União Europeia (UE), depois de deixar bloco comunitário, segundo um documento que é hoje publicado pelo Governo.

Londres começa esta semana a fixar a sua posição relativamente a temas sensíveis na terceira ronda negocial sobre o "brexit", prevista para finais de agosto, e divulgará na quarta-feira um relatório sobre possíveis soluções para a fronteira entre a República da Irlanda e o territorio britânico da Irlanda do Norte.

A Primeira-Ministra britânica, Theresa May, já avançou em janeiro com a intenção de abandonar a união aduaneira comunitária, que assegura trocas comerciais sem tarifas entre ambos os lados do Canal da Mancha, mas impede Londres de negociar os seus próprios acordos comerciais com terceiros países.

O plano do Reino Unido a esse respeito é acordar um "período transitorio" de "associação próxima", em que o intercâmbios de bens seja "o mais livre possível e sem fricções" e que permita, ao mesmo tempo, "negociar novas e audaciosas relações comercias com todo o mundo".

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Segundo o Governo britânico, este cenário dará tempo, tanto a Londres como à UE para terminar o desenho de uma futura relação comercial "o mais fluída possível para os importatadores e exportadores".