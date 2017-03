Pub

Toneladas de equipamentos, incluindo limusinas Mercedes, foram transportadas para a Indonésia por ocasião da visita oficial do monarca

O rei Salman bin Abdelaziz iniciou hoje a primeira visita oficial de um monarca da Arábia Saudita à Indonésia em quase 50 anos, acompanhado por uma enorme comitiva e uma bagagem de centenas de toneladas.

O rei, que se faz acompanhar por aproximadamente mil pessoas, incluindo príncipes e ministros, desembarcou do seu avião oficial num aeroporto de Jacarta, onde foi recebido pelo Presidente da Indonésia, Joko Widodo, e por uma guarda de honra.

Quase 460 toneladas de equipamentos foram enviadas para a visita, incluindo limusinas Mercedes e escadas para o monarca descer do avião. A maior parte das bagagens foi transportada diretamente para a ilha de Bali, onde o rei vai passar férias depois da sua passagem de três dias pela capital da Indonésia, Jacarta.

Trata-se da primeira visita de um rei da Arábia Saudita à Indonésia em 47 anos.

Além disso, a Indonésia, o país muçulmano mais populoso do mundo, é um dos destaques do raro périplo real à Ásia que tem como objetivo captar investimento, dado que o maior exportador de petróleo do mundo procura diversificar a sua economia.

Salman vai reunir-se com Widodo na residência oficial dos líderes da Indonésia em Bogor, fora da capital, estando previsto que profira um discurso no parlamento na quinta-feira.

Uma série de memorandos de cooperação devem ser assinados durante a visita em domínios como segurança, saúde e educação, durante os três dias da visita oficial do rei saudita a Jacarta.

Salman vai passar depois vários dias na ilha turística de Bali, de maioria hindu.

O rei saudita iniciou uma visita oficial de três semanas à Ásia no início da semana na Malásia, a qual o levará mais tarde ao Japão, a China e Maldivas.

