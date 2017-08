Pub

Segundo o governo espanhol, a célula foi totalmente desmantelada. Presumível condutor da carrinha ainda estará em fuga

Tinham acabado de chegar à cidade. Avó e neta instalaram-se no sítio onde iam ficar durante as férias em Barcelona. Telefonaram à família e decidiram ir dar um passeio pelas Ramblas. Na hora errada. Era lá que estavam quando o condutor de uma carrinha avançou sobre as pessoas. As vítimas portuguesas do atentado de quinta-feira tinham 74 e 20 anos. De acordo com a imprensa espanhola, o homem que as matou ainda estará a monte. Além das duas residentes em Sintra, Younès Abouyaaqoub - marroquino de 22 anos -, que estaria ao volante da viatura, também terminou com a vida de quatro espanhóis, três italianos, um belga, uma argentina, um canadiano e um americano.

Ontem à noite, à chegada a Lisboa, José Luís Carneiro, secretário de Estado das Comunidades, garantiu que a autópsia das duas vítimas portuguesas já foi feita. O responsável governativo acrescentou que tudo está a ser feito para que a trasladação dos corpos para Portugal aconteça "o mais rapidamente possível". Por indicação do primeiro-ministro, revelou José Luís Carneiro, a Força Aérea irá disponibilizar um avião Falcon para agilizar o transporte, esperando-se que tal possa acontecer amanhã.

As autoridades espanholas acreditam que a célula terrorista terá sido desmantelada. Ainda assim, à hora de fecho desta edição e segundo a imprensa espanhola, havia três suspeitos por localizar. Abouyaaqoub, que segundo as últimas informações seria o homem que dirigia a carrinha em Barcelona, era um deles. Os outros eram Abdelbaki Es Satty, um imã, e Youssef Aalla, irmão de um dos terroristas abatidos nessa noite em Cambrils.

O atentado de Barcelona - reivindicado no próprio dia pelo Estado Islâmico - foi seguido de um outro ataque semelhante, perpetrado pelos membros da mesma célula, em Cambrils, localidade costeira situada cerca de 120 quilómetros a sul de Barcelona. Cinco terroristas, no interior de um automóvel, tentaram atropelar quem caminhava no Passeio Marítimo. Cinco pessoas ficaram feridas e uma cidadã espanhola morreu, elevando para 14 o total de vítimas mortais dos atentados. A polícia abateu os cinco tripulantes do Audi A3, que estavam munidos de coletes de explosivos falsos.

O ataque de Cambrils foi ontem também reivindicado pelo Estado Islâmico através da Amaq, a agência de propaganda do grupo extremista de inspiração sunita. Entre os 14 mortos e os 120 feridos do duplo atentado - dos quais 12 ainda se encontravam ontem em estado crítico - estão representadas pelo menos 34 nacionalidades.

"Não temos medo e não teremos nunca", garantiu ontem Felipe VI, no final de uma visita aos feridos que ainda estão hospitalizados nos hospitais de Mar e de Sant Pau. O rei de Espanha fez assim eco de uma frase que, na véspera, foi gritada de forma espontânea pelos cidadãos de Barcelona depois de um minuto de silêncio em memória das vítimas cumprido na Praça da Catalunha. "Este ataque vil e cobarde, este assassinato que matou e feriu tantas pessoas e que nos emocionou a todos não nos vence, não vence os nossos valores, a nossa convivência, a nossa democracia e o nosso respeito pelos direitos humanos", sublinhou Felipe VI, acompanhado pela sua mulher, a rainha Letizia. Os dois depositaram flores e acenderam velas nas Ramblas em homenagem às vítimas dos ataques.

"A célula terrorista de Barcelona foi totalmente desmantelada, depois de examinadas e identificadas as pessoas que morreram e que foram presas", afirmou ontem Juan Ignacio Zoido, ministro do Interior espanhol, durante uma conferência de imprensa. Ainda assim, as autoridades decidiram manter em quatro o nível de alerta numa escala que vai até cinco. O valor máximo significa risco de ataque iminente.

De acordo com as informações atualmente disponíveis, quatro suspeitos foram presos, cinco foram mortos em Cambrils e três ainda não foram localizados - Younès Abouyaaqoub, Abdelbaki Es Satty e Youssef Aalla. Além destes, pelo menos outros três terão morrido na véspera do ataque de Barcelona, numa explosão numa residência no município de Alcanar (200 quilómetros a sul da capital catalã), que, acredita-se, funcionaria como o quartel-general da célula. Os terroristas tinham armazenadas mais de 30 botijas de gás butano, o que indica que estariam a preparar um atentado de maiores dimensões.

Inicialmente pensou-se que o perpetrador do atentado de Barcelona seria Moussa Oukabir, marroquino de 17 anos, que foi morto em Cambrils, mas essa hipótese foi posta de parte. Os outros terroristas abatidos são Mohamed e Omar Hychami, irmãos, Said Aallaa, e Houssaine Abouyaaqoub, irmão do presumível perpetrador do ataque nas Ramblas. Todos são marroquinos. Os quatro detidos são três marroquinos e um espanhol. Um deles é Driss Oukabir, irmão mais velho de Moussa, que se apresentou na esquadra na quinta-feira alegando que os seus documentos tinham sido roubados.

Vários dos membros da célula tinham ligações a Ripoll, uma cidade no Norte da Catalunha, junto à fronteira com a França. A polícia fez ontem buscas à residência do imã de Ripoll. Desaparecido desde junho, acredita-se que poderia ser o cérebro da célula e que possa estar entre as vítimas da explosão em Alcanar. Abdelbaki Es Satty saiu da prisão em 2012, depois de cumprir uma pena por tráfico de drogas. Segundo a imprensa espanhola, seria também amigo ou conhecido de alguns dos envolvidos nos atentados de 11 de março de 2004, em Madrid.

A Catalunha é a região de Espanha onde a comunidade muçulmana é mais significativa, com cerca de 500 mil membros de um total de 1,9 milhões de habitantes islâmicos em Espanha.