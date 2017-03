Pub

O registo da aeronave que se despenhou esta segunda-feira com seis pessoas na cadeia de montanhas de Machipanda, centro de Moçambique, foi feito há 43 anos e caducou em junho de 2016, segundo informação a que a Lusa teve acesso.

Dados publicados em 2015 na página na Internet do Instituto de Aviação Civil de Moçambique (IACM) indicam que o aparelho, um Islander, com o registo moçambicano C9-AOV, modelo BN2A-3 e número de série 024, foi matriculado a 10 de maio de 1973 e o registo caducou a 11 de junho de 2016.

A aeronave, operada pela ETA AIR Charter e baseada na cidade da Beira, foi fretada à empresa Cornelder Moçambique para ligar as cidades da Beira (Moçambique) e Mutare (Zimbabué), tendo despenhando-se na aproximação a Mutare, após colidir com a cordilheira montanhosa de Machipanda, matando as seis pessoas a bordo, segundo um comunicado da Cornelder Moçambique enviado à Lusa.

O aparelho, com autonomia de três horas de voo, descolou da Beira às 7:15 com previsão de chegada a Mutare às 8:25, segundo a fonte da Cornelder Moçambique.

Os corpos das seis vítimas foram já transladados para Mutare, disse à Lusa fonte policial.

"Dadas as difíceis condições de acesso ao local, cerca das 17:40 foi possível a remoção das vítimas e foram transladados para a morgue do hospital central de Mutare", precisou Leonardo Colher, chefe do departamento de Relações Públicas no comando provincial da Polícia de Manica.

O responsável acrescentou que a polícia moçambicana está a guardar o local desde o incidente, para evitar atos de vandalismo, enquanto espera a chegada de especialistas para buscas e perícias no local.

As autoridades moçambicanas estão no Zimbabué a acompanhar o processo de transladação dos corpos adiantou Leonardo Colher.