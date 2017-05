Pub

Representante de Pyongyang admite negociações com Washington. E talvez também com novo presidente sul-coreano.

Uma alta representante da diplomacia norte-coreana, Choe Son-hui, declarou ontem, recorrendo a uma formulação empregue pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que o regime de Pyongyang está aberto a negociações com Washington "se estiverem reunidas as condições certas".

Um porta-voz do Departamento de Estado confirmou que os EUA estão abertos a negociações com Pyongyang, mas o regime norte-coreano "tem de cessar todas as suas atividades ilegais e o comportamento agressivo" que põe em perigo a estabilidade na região. Para o representante do Departamento de Estado, a posição de Washington permanece a mesma de sempre. "Temos sido claros nos últimos 20 anos que não desejamos outra coisa que não seja uma península coreana estabilizada e economicamente próspera", disse aquele porta-voz.

Diretora-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros para as questões com os EUA, Choe falava em Pequim, em trânsito para Pyongyang proveniente da Noruega, onde participou numa reunião com antigos altos funcionários americano, num processo informal de contactos conhecido sob a fórmula "segunda via" ("track two"). Estes encontros destinam-se a manter abertos canais de contacto, mas não envolvem responsáveis em funções dos EUA.

Quanto à possibilidade de um encontro com o novo presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, Choe respondeu de forma mais evasiva: "vamos ver", limitou-se a dizer. Ao contrário do anterior governo de Seul, Moon defende uma estratégia de aproximação e diálogo com Pyongyang e declarou estar disponível para viajar até à capital norte-coreana para encontrar-se com Kim Jong-un.

A diplomata norte-coreana respondia a perguntas de jornalistas sobre a hipótese de um encontro ao mais alto nível entre o líder do regime, Kim Jong-un, e o presidente americano. "Pode haver esse diálogo se estiverem reunidas as condições certas", segundo notícias difundidas pela agência noticiosa sul-coreana Yonhap.

"Muito honrado"

No final de abril, Trump afirmara que se sentiria "muito honrado" em reunir-se com o líder da Coreia do Norte sob as "condições certas". Dias antes, numa das suas habituais mensagens no Twitter, por outro lado, advertira para a possibilidade de haver "um grande, grande conflito" com a Coreia do Norte se esta persistisse com os disparos de mísseis de médio e longo alcance além de testes nucleares. E empregara expressões de inuendo belicista para se referir ao regime de Pyongyang, ao mesmo tempo que acusava este de "desrespeitar" o presidente Xi Jinping. Trump tinha pedido num encontro em Mar-a-Lago, no início de abril, ao dirigente chinês para pressionar a Coreia do Norte de forma a impedir a escalada de tensões na península.

A Administração Trump deixara claro, logo a seguir à tomada de posse, que a "paciência estratégica" seguida por anteriores presidentes, designadamente Barack Obama, não teria continuação com o novo presidente republicano.