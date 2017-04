Pub

O imigrante cabo-verdiano no Brasil tinha passaporte e permissão válida de residência até 2018.

Um refugiado cabo-verdiano morreu na passada sexta-feira em Matias Barbosa, município do estado brasileiro de Minas Gerais, depois de ter sido espancado por um jovem de 17 anos, de acordo com a Polícia Militar brasileira.

Luxor Dion Monteiro, um cabo-verdiano com 30 anos, sem-abrigo, ainda foi socorrido e encaminhado para o hospital de Juiz de Fora, no mesmo Estado, mas acabou por morrer naquela unidade hospitalar, noticiou o jornal Globo, no seu portal na internet.

O adolescente suspeito do homicídio foi detido e encaminhado para a delegacia da polícia civil de Matias Barbosa.