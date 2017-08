Pub

Departamento de Defesa dos EUA afirma que o engenho não representou qualquer perigo para o território americano

O Pentágono esclareceu que o míssil disparado esta madrugada de terça-feira pela Coreia do Norte sobre o Japão não constituía qualquer perigo para o continente norte-americano, nem para a ilha de Guam.

Segundo um comunicado do Departamento da Defesa dos Estados Unidos da América, as forças norte-americanas apuraram que o míssil de médio alcance foi disparado de uma base perto de Pyongyang e caiu no Oceano Pacífico.

O míssil que sobrevoou a ilha de Hokkaido (norte), a segunda maior ilha do arquipélago do Japão, e caiu no Oceano Pacífico, a 1.180 quilómetros da costa japonesa. (Clarifica a data do disparo e o tipo de míssil, que foi de médio alcance)

O lançamento, às 05:57 locais de terça-feira (21:57 de segunda-feira em Lisboa), foi já condenado pela Coreia do Sul e pelo Japão, Rússia, Estados Unidos, União Europeia, Alemanha, França e Reino Unido, assim como Portugal, entre outros países.

Também o secretário-geral da ONU, António Guterres, condenou o lançamento do míssil pela Coreia do Norte por pôr em risco a segurança e a estabilidade regionais e internacionais.

Num comunicado divulgado em Nova Iorque, António Guterres, em visita ao Médio Oriente, apelou à Coreia do Norte que cumpra as suas obrigações internacionais e "trabalhe para a reabertura dos canais de comunicação".

Numa série de resoluções, o Conselho de Segurança da ONU tem instado a Coreia do Norte a suspender o programa de mísseis balísticos e todos os lançamentos de mísseis.