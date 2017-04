Pub

Pediram aos combatentes para "incendiarem" as frente de guerra

Grupos rebeldes sírios, incluindo o ramo da Al-Qaida, prometeram esta terça-feira vingar as dezenas de vítimas de um presumível ataque com armas químicas, e pediram aos seus combatentes para "incendiarem as frentes" de guerra.

"Pedimos a todos os combatentes na Síria para incendiarem as frentes", precisou em comunicado na Internet o grupo Fateh al-Cham, ex-ramo da Al-Qaida que se designa desde janeiro Tahrir al-Cham após fusão com outros grupos rebeldes.

"Prometemos ao regime criminal e seus aliados uma vingança tal que motivará um novo alento ao nosso povo em Khan Cheikhoun em particular e na Síria em geral", segundo o comunicado.

Um presumível ataque químico provocou hoje pelo menos 58 mortos e 170 feridos na cidade rebelde síria de Khan Cheikhoun, incluindo 19 crianças e 13 mulheres, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

Este ataque aéreo provocou uma vaga de protestos internacionais com Washington, Paris e Londres a acusaram o regime de Bashar al-Assad, que desmentiu "categoricamente" qualquer envolvimento e acusou os grupos armados da oposição de responsabilidade pela tragédia.