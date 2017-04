Pub

Passageiros do metro de Londres foram apanhados de surpresa

Em vez de uma viagem normal no metro de Londres, vários passageiros foram confrontados na segunda-feira à noite com uma rave de drum'n'bass "móvel". A festa passou por oito estações de metro da linha de Bakerloo até ter sido dada como terminada pela polícia britânica.

Uma das carruagens do metro estava equipada com todo o material necessário para uma boa rave: luzes de várias cores, um bom sistema de som, um DJ e um MC.

O metro da rave partiu da estação de Embankment e a festa só parou por volta das 22h40, quando agentes da autoridade de transportes entraram no carruagem, na estação de Paddington, segundo o Independent.

O evento foi organizado pelo canal do Youtube Trollstation, conhecido por publicar vídeos de partidas, e contou com a presença do MC Harry Shotta e do DJ Discoboy.

Imagens da rave em movimento mostram alguns passageiros desconcertados, antes de perceberam o que se passava. Alguns acabaram por se juntar à festa e dançar e outros ficaram apenas a observar.

"Estava um grande ambiente. A polícia acabou com tudo mas agiu de um modo cool", contou o DJ Discoboy à AP.

"Embora os agentes apreciem qualquer oportunidade para experienciarem drum'n'bass underground, gentilmente pedimos que os DJ's se abstenham de usar o metro como uma discoteca", disse um porta-voz da polícia num comunicado, segundo o Independent.

O porta-voz disse ainda que os agentes apenas pediram a um dos organizadores da festa para tirar a música e as luzes e os jovens "abandonaram depois a estação". A polícia dos transportes disse ainda que os jovens cooperaram e não foi registado qualquer problema.