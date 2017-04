Pub

Militar com vasta experiência internacional, o major-general Raul Cunha foi, entre 2005 e 2009, chefe dos oficiais de ligação militares da missão da ONU no Kosovo e conselheiro militar do representante especial do secretário-geral da ONU no Kosovo.

Até 2011, quando passou à reserva, comandou a Brigada de Reação Rápida do Exército. Atualmente está colocado no Tribunal da Relação do Porto como Juiz Militar. Sobre a Síria, diz que Assad não deverá sair já e que a prioridade deve ser o combate contra o terrorismo.

Ficou surpreendido com este ataque dos EUA na Síria?

De certa maneira sim. Não pensei que levassem as coisas tão longe. Mas por outro lado, verificado o facto, dada a conjuntura, é lógico que tenha acontecido. Porque a nível interno o presidente Trump viu duas das suas medidas mais emblemáticas não andarem para a frente e necessitava garantir mais aceitação do público e uma coisa destas é sempre bem aceite. Isto a nível interno. A nível externo marca uma posição e assume uma iniciativa que tinha sido perdida em favor da Rússia. Projeta mais uma iniciativa dos EUA e assume algum controlo mais evidente da situação que está ali a decorrer.

Trata-se de um ataque cirúrgico, apenas àquela base militar? Não é de esperar uma resposta da Rússia, que seja também militar...

Não. Penso que não. Não é típico do presidente Putin reagir com muita rapidez sobre as coisas. Vê-se que pondera sempre os passos que dá. Penso que não haverá uma reação dessas da Rússia. A situação criada tem grandes riscos, se calhar não terá sido muito bem ponderada. Mas penso que a Rússia vai manter a calma. Até agora a única coisa que fizeram foi denunciar o acordo que havia para a comunicação prévia dos meios aéreos que atuam na zona.

Os Tomahawk foram disparados por destroyers afetos à base de Rota em Espanha. Por um lado, porquê o uso desses mísseis? Por outro, percebe-se melhor agora porque é que os EUA deram primazia a esta base em detrimento à das Lajes em Portugal?

A primazia é porque a área que a base de Rota controla é a do Mediterrâneo e para eles é importante ter um controlo estratégico da bacia do Mediterrâneo. Quanto aos Tomahawk, o uso desses mísseis tem que ver com a sua precisão, pois permitem fazer ataques muito mais cirúrgicos e com muito menos possibilidade de danos colaterais, contrariamente a um bombardeamento aéreo feito por aviões, que tem sempre outras nuances e poderia, inclusivamente, trazer problemas em termos de controlo do espaço aéreo sobre a Síria, onde andam também os aviões russos. É óbvio que a ser feita qualquer coisa, tinha que ser com este tipo de mísseis. Os mísseis de cruzeiro, além de não serem detetados por radar, voam a baixíssimas altitudes e, portanto, não interferem com os corredores aéreos. Parece-me que é a opção óbvia para um ataque que eles pretendiam que fosse só o marcar de uma posição e o assumir de uma iniciativa. É evidente que o pretexto foi um bocado rebuscado, porque quanto às armas químicas eu inclino-me mais pela hipótese que foi aventada pela Rússia, que é a de que se tratou de um depósito de munições que estava nas mãos dos rebeldes e que durante um bombardeamento pela aviação síria esse depósito, provavelmente, foi atingido e daí a libertação do gás sarin.

Mas alguns especialistas em armas químicas dizem que uma vez atingido por bombardeamentos o gás sarin seria destruído...

Não é bem assim. Eu não queria estar ao pé de uma coisa dessas quando ela fosse bombardeada. Porque o gás é libertado e quem estiver nas proximidades sofre os efeitos. Eu inclino-me mais para essa explicação. Mas é a minha opinião.

Em relação às Nações Unidas: este parece ser o primeiro grande desafio do secretário-geral António Guterres, porque é um ataque unilateral por parte de um Estado membro com assento permanente no Conselho de Segurança, o qual tinha avisado que, dada a paralisação da ONU, iria agir sozinho...

O secretário-geral, quanto a mim, fez o que lhe competia, que foi pedir de imediato explicações e um esclarecimento no terreno sobre o que é que tinha na realidade acontecido. Se calhar até também daí a precipitação deste ataque, para não permitir que houvesse uma escalada. E havia necessidade - e penso que o presidente Trump aproveitou a oportunidade - de garantir apoio interno à sua posição. Os EUA são uma potência e assumiram a liderança. E a nível externo, recuperaram a iniciativa, que era algo que os EUA já não tinham. Penso que foi uma jogada inteligente, mas arriscada, porque poderia haver uma reação menos boa do outro lado. O risco destas situações é sempre grande. Mesmo em relação à Coreia do Norte, Trump foi muito duro e crítico e disse que atuaria se a Coreia do Norte continuasse. Também aí estamos a entrar numa situação que corre o risco de ser explosiva.

Apesar de esta ser uma ação unilateral que mostra, mais uma vez, que a ONU fica paralisada com o veto de um dos cinco membros permanentes, neste caso a Rússia, há aqui algumas diferenças em relação ao caso do Iraque em 2003? Há, por exemplo, uma declaração da França e da Alemanha, em que, desta vez, não estão totalmente contra os EUA...

Sim. É evidente. Mas, por outro lado, quer o presidente François Hollande, quer a chanceler Angela Merkel, têm os seus próprios problemas internos, com eleições à porta, portanto também precisavam de marcar uma posição diferente. Isto é sempre a conjuntura que determina as posições face às situações. Em termos de ONU, esta posição dos EUA enfraquece a posição do secretário-geral. E é pena por isso.

E na Síria, no terreno, o que se pode esperar no imediato? A saída de Bashar al-Assad passa a estar realmente em cima da mesa?

Não sei. Mas penso que a Rússia não vai retirar o apoio a Assad. Seria uma inversão muito grande para ocorrer assim de um momento para o outro. Evidentemente que, a longo prazo, isto tem que passar por uma redução da influência de Assad, mas, para já, penso que isso não vai ocorrer. Até porque o grande objetivo é o combate ao terrorismo. Esse é que deve ser a grande preocupação de toda a comunidade internacional.